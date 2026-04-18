El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este incremento hará que la sensación térmica sea agradable, especialmente para aquellos que planean salir a disfrutar del entorno natural de Soutomaior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a un 32% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo, propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en los momentos más cálidos del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento suave. Es una excelente oportunidad para explorar los hermosos paisajes de la región, realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en ciertos momentos del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.