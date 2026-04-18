El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una ligera disminución a 10 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 87%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 13 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas del día, especialmente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado en general. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la calidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la tarde-noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. Las nubes altas continuarán presentes, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, lo que ha contribuido a una atmósfera suave y templada. A medida que avanza la jornada, se espera que estas nubes continúen dominando el panorama, aunque se alternarán con momentos de cielo despejado, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al entorno. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales.

Hoy, 18 de abril de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y algunos momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.