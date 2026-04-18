El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Sanxenxo se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con un ligero aumento a medida que avance el día. Se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

A lo largo de la jornada, el cielo estará predominantemente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas en ciertos momentos. Estas nubes no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día, permitiendo que los rayos del sol iluminen la costa gallega. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo a un 55% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 30 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas costeras, por lo que se recomienda a los visitantes y residentes que tomen precauciones si planean realizar actividades en la playa o en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en la playa, realizar senderismo o participar en eventos al aire libre. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también favorecerán la visibilidad, permitiendo disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la región.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una oportunidad perfecta para explorar la belleza natural de la zona, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en la playa bajo el sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y se espera que esta tendencia continúe durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que el sol se asome en algunos momentos, aunque las nubes seguirán siendo protagonistas.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y algo húmeda. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso en las horas centrales, pero sin que se prevén precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.