El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 88% al amanecer, pero disminuirá a medida que la temperatura aumente, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, las condiciones se tornarán más agradables y secas a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, lo que significa que los residentes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados a las 20:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán hasta los 18 grados hacia el final del día.

El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso a las 21:18, lo que permitirá disfrutar de un largo día de luz solar. En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 27 grados hacia las 17:00 horas.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con un ligero descenso a 10 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.