El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con un ligero descenso a 10 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 93%, pero disminuirá a medida que la temperatura aumente, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con una sensación de frescura, el tiempo se tornará más seco y cálido a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sur a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más activas. Esto significa que, aunque el viento será ligero, habrá momentos de mayor intensidad que podrían ser notados, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado sin interrupciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. Las nubes altas persistirán, pero no se espera que afecten la visibilidad ni la calidad del aire. El ocaso se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer que se reflejarán en el cielo despejado.

En resumen, hoy será un día mayormente soleado y cálido en Salceda de Caselas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender por la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.