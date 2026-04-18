El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera suave y un tanto difusa en la luz solar. A medida que avance el día, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá momentos en que el sol se asome, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas de alrededor de 13 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 25 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la exposición solar.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 41% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente cómodo para disfrutar de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre consideren la posibilidad de que el viento pueda ser un poco más fuerte en esos momentos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar sin preocupaciones sobre el tiempo. La visibilidad será buena, y el ambiente se mantendrá seco, lo que es ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado con nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 18 de abril de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas, identificadas con el código 17n, se mantendrán en el horizonte, proporcionando un aspecto grisáceo al cielo. A medida que avance el día, se espera que estas nubes continúen, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al entorno, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco.

Hoy, 18 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que aportará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes den paso a períodos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.