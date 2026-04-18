El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 32% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y confortable. Los vientos serán suaves, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Esto contribuirá a la sensación de calidez durante el día, haciendo que las temperaturas se sientan aún más agradables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Redondela pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, excursiones o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 17°C hacia el final del día. Las nubes altas podrían regresar, pero no se anticipa que afecten la claridad del cielo de manera significativa. La puesta de sol se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Redondela podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo de hoy en Redondela será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a bajar por la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en ciertos momentos del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos de la tarde y la noche.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.