El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera suave y un tanto difusa en la luz solar. A medida que avance el día, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá momentos en que el sol se asome, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. En la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 11 grados, pero irán aumentando gradualmente. Para la tarde, se anticipa un tiempo cálido y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando un 34% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas pico, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado si se planea estar fuera.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, pero se espera que el viento se calme a medida que el día avanza. Esto contribuirá a una sensación de tranquilidad en el ambiente, aunque es posible que se sienta un ligero frescor en las horas más tempranas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvia. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que asegura un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en actividades al aire libre.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la primavera. Con cielos parcialmente nublados y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Barro se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y se espera que esta tendencia continúe durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que el sol se asome en algunos momentos, aunque las nubes seguirán siendo protagonistas.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.