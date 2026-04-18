El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que se mantendrá hasta el mediodía. A partir de la tarde, se espera que el cielo se despeje en gran parte, permitiendo que el sol brille con más intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21°C hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando un 89% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 55% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad de entre 6 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento del norte aportará un ligero frescor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso será a las 21:20, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, alternando momentos de sol y nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera suave y difusa. A medida que avance el día, las nubes altas continuarán dominando el cielo, aunque se prevé que en las horas centrales, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, el sol se asome con más frecuencia, ofreciendo momentos de despejado y poco nuboso.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, lo que ha dado un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avanza la jornada, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.