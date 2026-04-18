El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 27 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en torno al 43% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en dirección oeste durante la tarde. Las velocidades del viento serán más suaves por la mañana, con ráfagas de alrededor de 1 a 3 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Ponteareas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

El amanecer se producirá a las 07:48, y el ocaso será a las 21:18, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para aprovechar el tiempo en familia o con amigos, ya sea en paseos por el campo o en actividades recreativas en los parques locales.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar del aire libre y de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con un ligero descenso a 10 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.