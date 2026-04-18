El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una ligera disminución en la sensación térmica debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá presentando nubes altas, permitirá la aparición de algunos claros, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de temperaturas más cálidas y la disminución de la humedad relativa, que bajará a un 30% por la tarde, hará que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar hasta los 21 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Este viento moderado será un alivio ante el aumento de las temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso a las 21:19, lo que proporcionará un día largo y luminoso, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región. En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día placentero en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en ciertos momentos del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.