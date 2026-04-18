El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más intensamente en las horas cercanas a la tarde, donde se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21°C hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las primeras horas del día, lo que podría aportar un alivio a las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, manteniendo una velocidad constante que contribuirá a la sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Poio podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura matutina y la posible brisa.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente propicio para diversas actividades.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y se espera que esta tendencia continúe durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que el sol se asome en algunos momentos, aunque las nubes seguirán siendo protagonistas.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al entorno, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera suave y un tanto difusa en la luz solar. A medida que avance el día, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá momentos en que el sol se asome, especialmente durante las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.