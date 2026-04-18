El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en ciertos momentos del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 30% hacia la tarde. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado, con solo algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h. Estas condiciones de viento serán agradables y no se anticipan rachas fuertes que puedan incomodar a los habitantes o visitantes de la zona. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero se mantendrá en general en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado y cálido sin la preocupación de que se presenten lluvias inesperadas.

El orto se producirá a las 07:48, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:19, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, lo que promete un día placentero para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.