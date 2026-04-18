El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un predominio de nubes altas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, la nubosidad disminuirá y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad, que caerá a niveles más confortables, alrededor del 31% hacia la tarde.

El viento será un factor notable hoy, soplando principalmente del norte y noreste. Durante la mañana, se registrarán velocidades de entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 13 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca que, combinada con el sol, hará que las temperaturas se sientan agradables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que es un día ideal para actividades al aire libre, ya que la probabilidad de lluvia es nula. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que Oia tiene para ofrecer.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pasear por la costa o simplemente relajarse al aire libre. Recuerde llevar protección solar, ya que la exposición al sol será significativa durante las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.