El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 83% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 47% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana podría sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde será más cómoda y seca, ideal para disfrutar del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en medio del calor. Sin embargo, en general, el viento no será un factor perturbador, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día tranquilo.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la tarde y bajando a 6 grados en las horas más tardías. El ocaso se producirá a las 21:19, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo al caer la tarde.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un cielo despejado promete un día perfecto para actividades en la naturaleza o simplemente relajarse al sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un predominio de nubes altas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frescor.

El 18 de abril de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, especialmente entre las 00:00 y las 06:00, lo que podría dar un aspecto ligeramente cubierto al amanecer. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad disminuirá, y se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso desde las 02:00 hasta las 07:00, permitiendo que los rayos del sol se filtren con mayor intensidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.