El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este incremento se verá acompañado de una disminución en la humedad, que bajará al 26% en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar expuestos al sol durante las horas pico, ya que la radiación solar puede ser intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en O Porriño durante el día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:19 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con un ligero descenso a 10 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.