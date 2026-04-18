El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, O Grove se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga con intervalos de nubes altas y poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C por la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se sentirá más intensamente en las horas cercanas al mediodía, cuando el sol esté en su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20°C hacia el final del día.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 69% por la noche. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de O Grove disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que ofrecerá una vista clara del atardecer, que se producirá a las 21:20. Este será un momento ideal para disfrutar de la belleza del paisaje costero de O Grove, con el sol descendiendo en el horizonte y tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados.

En resumen, O Grove disfrutará de un día agradable y templado, con cielos parcialmente nublados, temperaturas suaves y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y la belleza de la costa gallega.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.