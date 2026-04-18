El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se sitúa en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a un 59% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio del día, la sensación térmica mejorará conforme la temperatura aumente, haciendo que el tiempo sea más confortable.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que las nubes altas dominen el panorama durante la mañana, pero se espera que estas den paso a un cielo mayormente despejado a medida que avanza el día. Las condiciones meteorológicas son favorables, con una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es una excelente noticia para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento ligero proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras, lo que hará que la temperatura se sienta aún más agradable.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00 horas. El cielo se mantendrá despejado hasta el ocaso, que se producirá a las 21:19 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol para aquellos que deseen disfrutar de la vista.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.