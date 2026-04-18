El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 88% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 50% hacia la tarde. Esto puede hacer que las primeras horas se sientan un poco más frescas y húmedas, pero a medida que la temperatura suba, el ambiente se tornará más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento severo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean salir, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. Las condiciones de visibilidad serán óptimas, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. Las nubes altas persistirán, pero no afectarán la claridad del cielo, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está prevista para las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, hoy en Mos se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.