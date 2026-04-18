El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Moraña, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar sea menos intensa. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en la tarde. Este aumento gradual de la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque su punto más alto. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 23°C hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 39% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 14-15 km/h durante la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también se recomienda tener precaución con las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en momentos puntuales.

El amanecer se producirá a las 07:48, mientras que el ocaso está previsto para las 21:19, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. A lo largo de la tarde, el cielo podría despejarse en algunos momentos, permitiendo que el sol brille intermitentemente, aunque las nubes altas seguirán presentes.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado y la fluctuación de la temperatura a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.