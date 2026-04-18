El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más intensamente a medida que el sol se eleve, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 18°C hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 68% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas cálidas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h, predominando direcciones del este y sureste. Este viento ligero proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque no se espera que cause incomodidades significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento ligero. La combinación de nubes altas y periodos de cielo poco nuboso hará que el día sea visualmente atractivo, mientras que la ausencia de precipitaciones permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.