El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de abril de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 93% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que el día progresa, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades deportivas al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas en familia o con amigos.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.
En resumen, hoy en Moaña se presenta un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha este clima favorable para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.
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