El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al entorno, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados hacia el final de la tarde.
La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 41% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas.
El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso se espera para las 21:20, lo que proporcionará un día largo y luminoso, ideal para actividades al aire libre. A pesar de la presencia de nubes altas, la visibilidad se mantendrá buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región.
En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como un día seco, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en una jornada propicia para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.
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