El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y algo húmeda. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso en las horas centrales, pero sin que se prevén precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 24 grados hacia las horas de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 68% y podría bajar hasta un 46% en las horas más cálidas.

El viento será un factor notable, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en las horas más frías del día. A medida que el viento se calme hacia la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final de la jornada.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en la región. Esto permitirá que los habitantes de Meaño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. Sin embargo, es recomendable que se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día.

El amanecer se producirá a las 07:49 y el ocaso a las 21:20, lo que proporcionará un día largo y luminoso, ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día placentero en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.