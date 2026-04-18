El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y se espera que esta tendencia continúe durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que el sol se asome en algunos momentos, aunque las nubes seguirán siendo protagonistas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados hacia las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas de la tarde, especialmente entre las 15:00 y 17:00. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 78% a primera hora y alcanzando picos de hasta el 96% en la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, estabilizándose en torno al 50% por la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 8-9 km/h durante la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto sugiere que los habitantes de Marín podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.