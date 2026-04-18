El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al entorno. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 100% en las primeras horas y bajará a un 35% hacia la tarde. Sin embargo, la sensación de calor podría verse atenuada por la presencia de viento.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque fresco, ayudará a dispersar un poco las nubes y a mantener un ambiente más agradable durante la tarde. En las primeras horas, la velocidad del viento será más moderada, alrededor de 9 km/h, aumentando progresivamente a medida que avanza el día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo de la jornada, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los residentes de Lalín podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

La salida del sol se producirá a las 07:46 y se pondrá a las 21:18, lo que proporcionará un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final de la jornada. En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día placentero en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.