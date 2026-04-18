El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

Hoy, 18 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, lo que ha dado un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avanza el día, se espera que estas nubes den paso a períodos de cielo poco nuboso, especialmente durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Las temperaturas se mantendrán agradables a lo largo del día, comenzando en torno a los 13 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, ya que se prevé que el tiempo sea cómodo y propicio para disfrutar de la naturaleza y de las playas de la isla.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 46% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando la pesadez que a veces acompaña a la alta humedad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas y aportará un toque de dinamismo al ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en bicicleta.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero sin afectar la temperatura, que se mantendrá en torno a los 17 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:21, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza natural de la isla.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.