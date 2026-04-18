El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 75% al amanecer, pero disminuirá a medida que el sol se eleve, estabilizándose en torno al 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse algo fresca y húmeda, las condiciones mejorarán con el paso de las horas, proporcionando un tiempo más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, predominando la dirección del viento del norte y noreste. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, excursiones o cualquier actividad que se desee realizar en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se caracteriza por un día mayormente soleado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y realizar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.