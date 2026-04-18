El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a un 59% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado durante las horas más cálidas del día. La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste, que alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h, lo que hará que el tiempo se sienta aún más fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Gondomar pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que implique estar en contacto con la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 21°C hacia las 20:00 horas. La noche se presentará tranquila, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, hoy en Gondomar se prevé un tiempo primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo. Recuerda aplicar protector solar si planeas estar expuesto al sol durante largos períodos, y no olvides llevar una botella de agua para mantenerte hidratado. ¡Disfruta de este hermoso día en Gondomar!

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.