El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de abril de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, lo que ha contribuido a una atmósfera suave y templada. A medida que avanza la jornada, se espera que estas nubes continúen dominando el panorama, aunque se alternarán con momentos de cielo despejado, especialmente en las horas centrales del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la tarde, alcanzando los 15°C al caer la noche.
En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo a un 71% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.
La previsión de precipitaciones es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo seco permitirá disfrutar de un día sin interrupciones.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Aunque no se anticipan ráfagas fuertes, el viento puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. Las condiciones del viento son favorables para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o el ciclismo, ya que no se prevén condiciones adversas.
En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.
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