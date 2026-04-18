El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque la presencia de nubes podría limitar la visibilidad del sol.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 40% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes de A Estrada pueden disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá nublado, con temperaturas que descenderán a 14 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría dificultar la observación de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual, aunque el sol no será tan brillante debido a la cobertura nubosa.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del norte y noreste aportarán un toque fresco, haciendo de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la variabilidad de las temperaturas y la presencia de nubes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.