El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera suave y difusa. A medida que avance el día, las nubes altas continuarán dominando el cielo, aunque se prevé que en las horas centrales, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, el sol se asome con más frecuencia, ofreciendo momentos de despejado y poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 26 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 80% por la mañana y descenderá a niveles más cómodos, alrededor del 39% en las horas más cálidas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 14 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos parcialmente nublados y temperaturas agradables hará de este un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Cuntis disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.