El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, alternando momentos de sol y nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 56% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de la tarde, se espera que la temperatura continúe aumentando, alcanzando un pico de 26 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas de la tarde. Sin embargo, se prevé que el viento disminuya hacia la noche, con velocidades que caerán a 3 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Catoira podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un suéter para las horas de la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso será a las 21:20, lo que proporcionará un extenso periodo de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.