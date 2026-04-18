El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

Hoy, 18 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 24°C hacia la tarde, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 34% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, la tarde se sentirá más cálida y cómoda, ideal para actividades al exterior. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 67% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-14 km/h durante la tarde. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a una sensación de frescura.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes de A Cañiza disfruten de un día sin interrupciones. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22°C hacia las 20:00 horas. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:18 horas. La temperatura mínima de la noche se espera que baje a 16°C, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en A Cañiza será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la belleza de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.