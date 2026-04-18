El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

Hoy, 18 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, pero a medida que avance el día, se sentirá un ligero aumento, alcanzando los 22 grados hacia las 15:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 56% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se tornará más agradable conforme se calienta el aire. Sin embargo, por la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque es recomendable que los que realicen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El amanecer se producirá a las 07:49 y el ocaso será a las 21:20, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza en Cangas, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.