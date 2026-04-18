El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 18 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, pero a medida que avance el día, se sentirá un ligero aumento, alcanzando los 22 grados hacia las 15:00 horas.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 56% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se tornará más agradable conforme se calienta el aire. Sin embargo, por la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque es recomendable que los que realicen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.
El amanecer se producirá a las 07:49 y el ocaso será a las 21:20, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza en Cangas, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
- Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- El TSXG otorga 250.000 euros de indemnización a un paciente que sufrió una demora «negligente» en ser intervenido de un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- De récord en récord: los extranjeros copan más del 65% de los nuevos empleos creados en Galicia
- Así son los MG, los coches chinos de la otrora marca británica que SAIC apunta a fabricar en Galicia