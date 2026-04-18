El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

Hoy, 18 de abril de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas, identificadas con el código 17n, se mantendrán en el horizonte, proporcionando un aspecto grisáceo al cielo. A medida que avance el día, se espera que estas nubes continúen, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

La temperatura en Cambados se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 14 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este incremento en la temperatura se sentirá más notablemente entre las 15:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos durante todo el día, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 45% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los habitantes de Cambados que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, pero seguirá presente, aportando un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque es recomendable estar preparado para el viento y las nubes que pueden oscurecer el cielo en cualquier momento. En resumen, un día variado en Cambados, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado, no traerá lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.