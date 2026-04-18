El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

Hoy, 18 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 76% al amanecer y descendiendo gradualmente hasta un 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría verse mitigada por la humedad en las primeras horas. A medida que avance el día, la temperatura se sentirá más agradable, especialmente en las horas centrales, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 25°C.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando a 19 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio adicional al calor, especialmente en las zonas más abiertas. Las ráfagas máximas se esperan en torno a las 10:00 y 11:00 horas, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se espera que haya momentos de claridad, especialmente hacia el final de la jornada. Las temperaturas comenzarán a descender a partir de las 18:00 horas, cuando se prevé que la temperatura baje a 24°C, y continuará descendiendo hasta llegar a los 15°C por la noche.

El orto se producirá a las 07:48, brindando a los habitantes de Caldas de Reis una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:19, ofreciendo un atardecer prolongado que permitirá disfrutar de la luz del día durante más tiempo. En resumen, el día se presenta como una jornada cálida y mayormente nublada, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la humedad y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.