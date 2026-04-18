El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente durante el día. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 20 km/h, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas. Este viento suave será un complemento perfecto para disfrutar de la jornada, especialmente en las zonas costeras donde la brisa marina puede ser refrescante.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que hace que sea un momento propicio para realizar actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen el paisaje antes del ocaso, que se producirá a las 21:20. Esta será una excelente oportunidad para disfrutar de una puesta de sol espectacular sobre el océano.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy promete ser mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.