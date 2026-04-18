El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de abril de 2026, Barro se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93%, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que los habitantes de Barro tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades en la naturaleza y en la ciudad.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18°C hacia la noche, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo bajo las estrellas.
En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. La combinación de un viento moderado y la disminución de la humedad a lo largo del día hará que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.
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