El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Baiona, se prevé un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con un cielo que presentará nubes altas y poco nuboso en los periodos iniciales. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado y cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 57% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será ideal para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el senderismo, ya que no se prevén condiciones adversas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, con un predominio de cielos despejados y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 21:19. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 17 grados en las horas posteriores, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, ya sea paseando por la costa, realizando actividades deportivas o simplemente disfrutando de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.