El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Baiona, se prevé un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con un cielo que presentará nubes altas y poco nuboso en los periodos iniciales. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado y cómodo para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 57% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo.
En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será ideal para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el senderismo, ya que no se prevén condiciones adversas.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, con un predominio de cielos despejados y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 21:19. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 17 grados en las horas posteriores, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.
En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, ya sea paseando por la costa, realizando actividades deportivas o simplemente disfrutando de la belleza natural de la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.
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