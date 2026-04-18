El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% por la tarde. Esto permitirá que el ambiente se sienta más fresco y agradable.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo, especialmente hacia la tarde y la noche, donde se espera que se calme considerablemente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, sin posibilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de un día soleado, con cielos despejados que permitirán apreciar el paisaje de As Neves en todo su esplendor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:18. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la velada sea perfecta para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy es ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.