El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 28 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Las ráfagas más intensas se sentirán especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un tiempo lluvioso. A pesar de la presencia de nubes, el día se desarrollará sin interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:50, ofreciendo una hermosa luz matutina que iluminará el paisaje gallego. Por la tarde, el ocaso se dará a las 21:19, brindando una oportunidad para disfrutar de un atardecer pintoresco, aunque cubierto por nubes. En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Cambados se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al paisaje. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, y aunque no se prevén precipitaciones, la atmósfera se sentirá húmeda, con una humedad relativa que oscilará entre el 61% y el 89% a lo largo del día.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, comenzando con una temperatura de 11 grados a las 00:00 horas, que descenderá ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, alcanzando su punto más bajo a las 03:00 horas.

Hoy, 17 de abril de 2026, el tiempo en Vilagarcía de Arousa se presenta mayormente estable, con un predominio de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, aunque se espera la presencia de bruma en algunos momentos, especialmente durante la mañana y al atardecer. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.