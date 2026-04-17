El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, el tiempo en Vilagarcía de Arousa se presenta mayormente estable, con un predominio de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, aunque se espera la presencia de bruma en algunos momentos, especialmente durante la mañana y al atardecer. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura se sentirá más agradable, aunque la combinación de humedad y temperatura puede hacer que algunas personas perciban el ambiente un poco más pesado.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán en dirección y velocidad a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del este a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 8 km/h en las horas siguientes. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y del noreste, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h en la tarde. Esto puede generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean salir a disfrutar del buen tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender notablemente al caer la tarde.

El amanecer se producirá a las 07:50 y el ocaso a las 21:19, lo que nos brinda un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Ideal para paseos y actividades al aire libre en la hermosa Vilagarcía de Arousa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Catoira se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, comenzando con temperaturas frescas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 8 grados entre las 03:00 y las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 10:00 y 12 grados a las 11:00.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, comenzando con una temperatura de 11 grados a las 00:00 horas, que descenderá ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, alcanzando su punto más bajo a las 03:00 horas.

Hoy, 17 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.