El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 55% y el 70%. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que sugiere que los habitantes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de nublados.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. A medida que avance la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el sur, manteniendo su intensidad moderada.

El amanecer se producirá a las 07:50, ofreciendo un espectáculo matutino con el sol oculto tras las nubes, mientras que el ocaso está previsto para las 21:18, marcando el final de un día que, aunque nublado, permitirá disfrutar de la luz del día durante un tiempo considerable.

En resumen, hoy en Vilaboa se presentará un tiempo fresco y nublado, sin riesgo de lluvia, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera para los residentes y visitantes. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de las condiciones nubladas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de abril de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 18 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más bajas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día.

El 17 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que persistirán hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.