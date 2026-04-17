El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Vila de Cruces experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y algo brumosa, especialmente en las primeras horas. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con un ligero aumento en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán presentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 20 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 52% en las horas de mayor calor. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque el viento ayudará a mitigar esta sensación.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría aportar un alivio a las temperaturas más cálidas. A lo largo del día, el viento será constante, aunque en las primeras horas de la mañana será más suave.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Vila de Cruces podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales del día, alta humedad y un viento moderado que aportará frescura.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 21 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Lalín se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se sentirá más notablemente en las horas centrales del día, cuando el sol pueda asomarse entre las nubes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.