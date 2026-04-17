El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán en el horizonte durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la madrugada.

La humedad relativa será alta, alcanzando niveles del 89% al inicio del día y manteniéndose por encima del 90% hasta el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, cuando la brisa del sur soplará a una velocidad de 3 a 5 km/h. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas de la tarde, proporcionando un respiro agradable a los vigueses.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá sorpresas en forma de chubascos. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre o simplemente desean pasear por la ciudad.

El viento, que soplará principalmente del sur y del noroeste, alcanzará velocidades de hasta 11 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas y costeras, donde el viento puede sentirse más fuerte. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La puesta de sol está programada para las 21:18, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, aunque el cielo nublado podría atenuar la intensidad de los colores. Sin embargo, la atmósfera será tranquila y propicia para disfrutar de la velada.

En resumen, el día en Vigo se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de la ciudad, ya sea paseando por sus calles o disfrutando de la gastronomía local en alguna de sus terrazas.

El tiempo en otros municipios

El 17 de abril de 2026, Cangas se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, lo que podría dar una sensación de opacidad en el cielo. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, aunque en algunos momentos se podrán observar claros, especialmente durante las horas de la tarde.

Hoy, 17 de abril de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 18 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El 17 de abril de 2026, Mos experimentará un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 7 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.