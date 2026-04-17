El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y alcanzando el 100% en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando entre el 44% y el 69% durante la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco a pesar de la abundante nubosidad. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que significa que no hay riesgo de chubascos o lluvias inesperadas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que el día avance.

Los momentos más frescos del día se experimentarán en las primeras horas, mientras que la tarde ofrecerá un tiempo más cálido y agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:18, marcando el final de un día nublado pero sin precipitaciones en Valga.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las horas más tempranas, aunque se espera que esta disminuya conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 22 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Catoira se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, comenzando con temperaturas frescas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 8 grados entre las 03:00 y las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 10:00 y 12 grados a las 11:00.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos haya claros que permitan disfrutar de la luz solar. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, pero no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere un ambiente seco y estable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.