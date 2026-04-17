El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El 17 de abril de 2026, Tui se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que persistirán durante todo el día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas en Tui oscilarán entre los 6 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados a las 4 y 5 de la mañana, subiendo gradualmente a 9 grados a las 8 de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 20 grados. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 14 grados a las 9 de la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 95% en las primeras horas y descendiendo lentamente hasta un 57% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del norte, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

El orto se producirá a las 07:50, mientras que el ocaso será a las 21:17, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. Con un tiempo seco y temperaturas agradables por la tarde, Tui se presenta como un lugar ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el viento sople con cierta intensidad en algunos momentos del día.

El tiempo en otros municipios

El 17 de abril de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, lo que se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 22:00 horas, se espera un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso, pero las nubes altas seguirán siendo la característica principal del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.