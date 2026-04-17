El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El 17 de abril de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el panorama durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 91% por la mañana y manteniéndose cerca del 100% durante las primeras horas del día. Esta elevada humedad puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 72% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Tomiño durante este día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por lluvias. Esto es especialmente favorable para actividades al aire libre, ya que no se prevén condiciones adversas.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 9 y 10 km/h, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Hacia la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que contribuirá a un ambiente estable.

Los periodos de mayor actividad del viento se producirán entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando se prevén las velocidades más altas. A medida que el sol se acerque a su ocaso, alrededor de las 21:18, el viento comenzará a calmarse, lo que permitirá que las temperaturas nocturnas desciendan nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 12 grados.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas agradables por la tarde y sin posibilidad de lluvia. Los vientos del norte aportarán una brisa fresca, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Oia se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será notable, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se registren 14 grados, aunque las mínimas se mantendrán en torno a los 8 grados durante la mañana.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta la noche, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la madrugada.

El 17 de abril de 2026, Tui se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que persistirán durante todo el día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.