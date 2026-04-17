El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El 17 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que persistirán hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 8 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 100% a las 08:00 horas. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando entre el 54% y el 92%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La salida del sol está programada para las 07:50 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 21:18 horas, lo que permitirá disfrutar de un día largo y luminoso, a pesar de la cobertura nubosa. Los habitantes de Soutomaior podrán disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo estable, con nubes altas, temperaturas agradables durante la tarde y un viento suave que hará que la jornada sea cómoda para los residentes y visitantes de Soutomaior.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más bajas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 17 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.